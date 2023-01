Messi está arrependido do ‘qué mirás, bobo?...’

Desde a conquista do Mundial, Messi tem sentido dificuldades em voltar ao nível que demonstrou no Qatar, apenas alinhando em três dos sete jogos oficiais do PSG, e com resultados pouco animadores: marcou um golo na vitória sobre o Angers, mas perdeu com o Rennes e, no domingo, empatou em casa com o Reims. Inesquecível para o craque continua a ser a conquista do título mundial e, em entrevista à rádio argentina Urbana Play, confirmou isso mesmo. “Felizmente, aconteceu aquilo que tanto sonhávamos. Depois desse dia tudo mudou para mim. Foi uma loucura ver a felicidade das pessoas, dos mais velhos aos mais jovens. É inexplicável”, lembrou.

Além da final, outro dos momentos mais marcantes do Mundial foi quando Messi mostrou o seu descontentamento com Weghorst após o duelo dos ‘quartos’ com a Holanda – “Qué mirás, bobo?... Andá p’allá!”, atirou, então, ao avançado adversário, quando era entrevistado na zona mista do estádio. Mas, agora, La Pulga admite estar arrependido. “Não gostei do que fiz. São momentos de tensão, muito nervosismo. Não estava nada pensado. Não gostei de deixar essa imagem”, adiantou o internacional argentino, de 35 anos.

Lamento pela falta de Maradona

Ao lembrar o êxito no Mundial do Qatar, Messi fez questão de lamentar que Diego Maradona, falecido em novembro de 2020, já não estivesse presente. “Gostava que tivesse sido ele a entregar-me a taça, mas mais importante que isso é que gostava que ele tivesse visto a Argentina campeã do Mundo outra vez. Acredito que ele nos esteve a observar desde lá de cima e a dar força”, atirou.