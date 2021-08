Messi: «Estou impaciente para começar um novo capítulo da minha carreira em Paris»

Lionel Messi falou pela primeira vez esta terça-feira como jogador do Paris Saint-Germain. Em declarações ao site oficial do clube parisiense, o ex-Barcelona não escondeu a ansiedade em estrear-se com a camisola do PSG.

"Estou impaciente para começar um novo capítulo da minha carreira em Paris. O clube e a sua visão estão em perfeita harmonia com as minhas ambições. Eu sei o quão talentosos são os jogadores e esta equipa. Estou decidido a construir, ao lado deles, algo grande para o clube e os adeptos. Mal posso esperar para pisar o relvado do Parc des Princes", atirou.

Também os responsáveis do clube de Paris não esconderam o orgulho pela contratação dos 6 vezes Bola de Ouro. "Estou muito satisfeito por Lionel Messi ter escolhido ingressar no Paris Saint-Germain e estamos orgulhosos de recebê-lo em Paris, com a sua família", disse Nasser Al-Khelaïfi, líder do PSG. "Ele não escondeu o desejo de continuar a evoluir ao mais alto nível e de ganhar troféus. A ambição do clube é obviamente idêntica. A adição de Leo à nossa equipa de classe mundial confirma a relevância e o sucesso de nosso recrutamento. Junto com nosso grande treinador e sua equipa, espero fazer história para todos os nossos apoiantes pelo Mundo."