Messi falha o treino do PSG depois da gala da Bola de Ouro devido a uma gastroenterite

Lionel Messi está em dúvida para o jogo desta quarta-feira entre o PSG e Nice. O astro argentino, que ontem foi recebeu a Bola de Ouro pela sétima vez, falhou o treino desta manhã. O motivo da falta de comparência foi uma gastroenterite que afetou Messi, bem como Leandro Paredes poucas horas depois da gala da 'France Football'.Caso não esteja a 100 por cento, Pochettino não deverá lançar o camisola 30 do conjunto parisiense no encontro para evitar o risco de complicações.O PSG-Nice joga-se esta quarta-feira, às 20h00, no Parque dos Príncipes.