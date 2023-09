Messi: «Fui o único campeão do Mundo que não teve o reconhecimento do seu clube»

Em entrevista transmitida no canal de YouTube OLGA, Lionel Messi abordou o tempo no PSG. Quando questionado sobre se "preferia não ter passado por Paris", o agora jogador do Inter Miami sublinhou que "não foi como esperava", mas que "tudo acontece por alguma razão", afirmando que tinha uma boa relação com todos os jogadores e que, apesar de não se sentir bem no clube parisiense, acabou por ser campeão do Mundo enquanto atleta do PSG.Ainda assim, Messi relembra. "Fui o único [campeão do Mundo pela Argentina] que não teve reconhecimento do clube", lamentou, dizendo "compreender" o porquê, uma vez que, segundo o próprio, a Argentina "impediu" a França de ser bicampeã mundial (a Argentina venceu a França na final, no desempate por penáltis).Na mesma entrevista, Lionel Messi, agora com 36 anos, falou também sobre o futuro com a seleção, dizendo que "não está a pensar no próximo Mundial". "Quero chegar à Copa América em boa forma e depois vejo, dependendo de como estou. É dia a dia".Lionel Messi esteve no Paris Saint-Germain durante duas temporadas. No início desta época, assinou pelo clube americano, onde foi protagonista na conquista da MLS Leagues Cup.