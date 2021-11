Messi magoado com Laporta: «Nunca ninguém me pediu para jogar no Barcelona de borla»

Poucos meses depois de ter trocado o Barcelona, o seu clube de sempre, pelo PSG, Lionel Messi deu uma entrevista ao jornal catalão 'Sport' onde falou da saída dos blaugrana. O avançado mostrou-se magoado com as palavras do presidente Joan Laporta, que na altura disse esperar que o argentino se oferecesse para jogar de borla.





"Como expliquei aquando da minha saída, fiz o possível para ficar, nunca ninguém me pediu para jogar de borla. Pediram-me para baixar o meu salário em 50 por cento e aceitei, sem nenhum problema. Estávamos na disposição de ajudar o clube. A vontade e o desejo que eu e a minha família tínhamos era de ficar em Barcelona. Ninguém me pediu para jogar à borla e ao mesmo tempo parece-me que essas palavras do presidente não são adequadas. Doeu-me porque penso que não tinha necessidade de o dizer. Isto gera uma série de dúvidas na cabeça das pessoas e eu penso que não o mereço", considerou o jogador.Messi admitiu que não voltou a falar com Laporta depois da sua saída e que quer um dia viver em Barcelona. "É o que quer a minha mulher e é o que eu quero. Não sei quando acabará o meu contrato com o PSG, mas para viver em definitivo só queremos Barcelona."O jogador não descarta a possibilidade de ajudar o clube culé. "Gostava de ser secretário técnico, não sei se no Barcelona ou não", frisou, acrescentando que o Barça é um clube que ama.Voltar a conquistar a Liga dos Campeões é um objetivo que Lionel Messi gostaria de concretizar no PSG. "Quando tomei a decisão de vir para aqui, esse foi um dos motivos. O clube tem uma grande equipa, tem o desejo de continuar a crescer, bem como de ganhar a Champions, depois de tantos anos a tentar."Depois, falou da sua relação com as outras estrelas da equipa. "Com o Neymar tenho uma relação há muito tempo, continuávamos a falar, mesmo não jogando juntos. Com o Kylian [Mbappé], ao início foi estranho, porque não sabíamos se ele ficava ou se saía. Ele estava muito fechado, com as suas coisas. Mas depois fomo-nos conhecendo melhor, tanto dentro como fora do campo. Tem sido espectacular. O grupo é muito bom e o ambiente no balneário é saudável."E como compara o trio de ataque que tem no PSG com Neymar e Mbappé, com o que tinha na Barcelona com Neymar e Suárez? "Não se pode comparar, são diferentes. O Luis [Suárez] é outro tipo de 9, com características diferentes. É um goleador à moda antiga. O Kylian tem mais a ver com jogar, com ser potente, com matar os espaços. A verdade é que muda a maneira de ser do médio ofensivo. É difícil de comparar."