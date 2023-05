Messi mais perto da Arábia Saudita? «Tem uma oferta de 543 milhões de euros do Al-Hilal»

O futuro de Messi parece mesmo não passar pelo PSG. Após o castigo que lhe foi imposto pelo clube, pelo facto de o argentino ter viajado até à Arábia Saudita sem autorização, e depois de em Espanha se dizer que o avançado não vai renovar com os parisienses, deverá ser naquele país asiático - onde também atua Cristiano Ronaldo - que Messi deverá prosseguir a carreira. Quem o diz é o empresário Marco Kirdemir, que mantém uma boa relação com Nasser Al-Khelaïfi, presidente do PSG, e com o rei da Arábia Saudita.No programa 'Goles', da rádio Marca, o agente começou por descartar um regresso à Catalunha para já. "Não vai para o Barcelona. Quer voltar quando se retirar", assegura, revelando que o craque argentino já tem mesmo uma proposta do Al-Hilal."Tem uma oferta de 543 milhões de euros do Al-Hilal, a equipa do rei", revelou, acrescentado: "Messi viajou para a Arábia Saudita para conhecer o país, para ver o lugar onde poderá morar. Se a família der o 'ok' ele vai jogar na Arábia Saudita."Kirdemir contou ainda que, há alguns meses, se encontrou com Messi "num hotel com delegados da Federação da Arábia Saudita" e falaram sobre o argentino. O empresário não tem dúvidas de que os responsáveis do emblema saudita "vão gastar todo o dinheiro possível" para contratar o avançado, de 35 anos.Já sobre a viagem de Messi à Arábia Saudita, o empresário aponta algo que não deixou Nasser Al-Khelaïfi agradado. "Se tivesse viajado para um país que não tivesse problemas com o Qatar, não haveria tanta especulação. Isso irritou o presidente do PSG", afirmou.