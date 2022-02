Messi não deita foguetes antes da festa na Champions: «Ganhar a competição? Calma...»

Lionel Messi não concorda que o PSG esteja em posição privilegiada para garantir o apuramento para os 'quartos' da Liga dos Campeões, depois da vitória na primeira mão diante do Real Madrid (1-0) . O astro argentino lembra que a competição é "complicada" e que qualquer erro pode ser fatal."Ganhar a Champions? Calma. É preciso ir passo a passo, sem dar nada por garantido. O resultado foi bom, mas insuficiente para achar que o trabalho está feito. A equipa vai ter de sofrer no Bernabéu", começou por dizer à revista do PSG.E prosseguiu. "A Liga dos Campeões é complicada e qualquer erro nos pode eliminar. Acredito que temos equipa para tentar vencer e temos de acreditar nisso, mas nem sempre os melhores vencem".Messi explicou ainda qual é, para si, o aspeto essencial numa equipa: o trabalho em conjunto. "As grandes equipas têm de ser boas em todas as zonas do campo. Acredito que ganhar depende disso. Os avançados não podem limitar-se a atacar, nem os defesas só a defender. É preciso ser forte em todos os setores e só assim seremos competitivos", afirmou.