Messi não jogou na Champions por lesão mas vai apresentar-se na seleção da Argentina

Lionel Messi não participou no jogo de ontem do PSG com o Leipzig, para a Liga dos Campeões (2-2), mas recebeu autorização do clube francês para viajar para Argentina depois do encontro de sábado, com o Bordéus.





O avançado está com um problema no joelho e esta manhã esteve em Madrid, segundo a imprensa da Catalunha, numa consulta para perceber que tipo de reabilitação de tem de fazer para resolver o problema.Recorde-se que Leonardo, o diretor técnico do PSG, já se tinha queixado depois da vitória frente ao Lille que Messi tem passado mais tempo ao serviço da seleção do que do clube. "É um pouco difícil de explicar, mas nestes últimos meses ele tem estado mais no seu país do que em Paris. Na última paragem para as seleções fez três jogos. Viaja, volta, viaja, volta e agora tem problemas musculares. Tem à sua espera mais dois jogos com a Argentina", atirou o ex-jogador brasileiro.A Argentina vai defrontar o Uruguai e o Brasil, em jogos de apuramento para o Mundial'2022, a realizar nos dias 12 e 16 deste mês, respetivamente.