Messi não recebeu o 'tradicional' prémio de assinatura: craque entrou no mundo das criptomoedas

O jornal espanhol 'Marca' avança que Lionel Messi não recebeu qualquer prémio de assinatura quando se mudou para o PSG, contrariando a imprensa francesa, que falou em 40 milhões de euros. O clube confirma agora que o astro argentino entrou no mundo das criptomoedas.





Pour la première fois pour une signature de cette envergure, Leo Messi s’est vu remettre de nombreux $PSG Fan Tokens.



O contrato de Messi inclui Fan Tokens, ativos digitais que permitem ao adepto ter voto em matérias do clube como o equipamento, a música do estádio, o design do autocarro, etc. Vários clubes com o PSG, Juventus, Roma ou Atlético Madrid lançaram estas criptomoedas.O adepto compra (com euros) uma certa quantidade de Fan Tokens, e, para além de poder participar em assuntos do clube, vê a moeda cotada em bolsa e o seu valor a aumentar."Esta iniciativa posiciona um pouco mais o PSG como uma das marcas mais inovadoras e vanguardistas", explicou o clube, em comunicado.No final de março, Cristiano Ronaldo comemorou os 770 golos da carreira e recebeu também da Juventus 770 Fan Tokens, tornando-se no primeiro futebolista aMessi vai ter um salário a rondar os 40 milhões de euros por ano, tornando-se no jogador mais bem pago do plantel e da história da Ligue 1. Supera os 36,8 milhões de Neymar e os 25 milhões de Mbappé.