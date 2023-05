Messi não vai continuar no PSG

Lionel Messi não vai continuar no Paris Saint-Germain. A notícia é avançada pela 'Marca' e pelo jornalista Fabrizio Romano, que garantem que o internacional argentino não vai renovar o contrato que expira no final da presente temporada. A informação surge um dia depois de o avançado ter sido suspenso pelo clube por um período de duas semanas - sem salário - por ter viajado sem autorização para a Arábia Saudita. No entanto, a decisão já estaria tomada há um mês, quando o pai de Messi comunicou ao campeão francês que o seu filho não continuaria.Segundo estas fontes, Messi não se revê no projeto desportivo do PSG, que considera pouco ambicioso, e está em crer que o seu período no campeonato francês já chegou ao fim.De resto, a dúvida agora passa por saber onde continuará a carreira. Em Barcelona suspira-se pelo seu regresso mas as condições financeiras não são as melhores; da Arábia Saudita, Messi tem em mãos uma proposta milionária e a crescente ligação ao país reforça a ideia de que este destino é uma forte possibilidade.