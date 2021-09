Messi 'prefere' Navas e Donnarumma já equaciona saída do PSG

Gianluigi Donnarumma chegou ao PSG com as expectativas de ser titular num novo projeto. Depois de vários anos ao serviço do AC Milan, o jovem guarda-redes foi campeão europeu ao serviço da Itália e foi considerado o melhor jogador do torneio. Contudo, desde que chegou a Paris, o clube gaulês realizou nove partidas oficiais e Donnarumma só foi opção em duas delas. Keylor Navas tem sido o dono da baliza nas últimas temporadas e, segundo informa o ‘Corriere dela Sera’, o apoio das grandes estrelas do plantel pode fazer com que continue a sê-lo, mesmo com a chegada do guardião transalpino.



De acordo com o jornal italiano, Donnarumma não está contente com a situação e sente-se agora isolado do projeto de Pocchetino. Keylor Navas tem contrato com o clube até 2024 e segundo o ‘Corriere della Sera’ os jogadores sul-americanos, como Di Maria, Paredes, Marquinhos, Neymar ou Messi preferem o costa-riquenho, mesmo não tendo contra o recém-chegado guardião.



Donnarumma regressou ao banco de suplentes diante do Metz, depois de ter sido titular em jogos consecutivos diante do Lyon e do Clermont, o que preocupa não só o jogador, como o agente Mino Raiola que pode estar a equacionar uma transferência para o seu cliente.



A solução para o jovem guarda-redes poderá passar pelo regresso a Itália, mas, desta vez, o destino seria a Juventus. Os bianconeri estão insatisfeitos com as exibições do polaco Szczesny e caso Donnarumma continue a ter poucos minutos poderá vir a ser ele o novo dono da baliza da ‘Vecchia signora’.