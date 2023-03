Messi recebe ameaça após tiroteio em supermercado da família da mulher

?? ASÍ QUEDÓ EL LOCAL BALEADO DE LA FAMILIA DE ANTONELA



Durante la madrugada de este jueves, el portón del supermercado "Único", ubicado en Lavalle al 2500, Rosario, recibió 14 disparos



El local es administrado por uno de los primos de la mujer de Messi



O supermercado que é gerido por primos de Antonela Rocuzzo, esposa de Messi, foi alvejado na madrugada desta quinta-feira.De acordo com fontes oficiais da agência EFE, tudo aconteceu por volta das três da manhã, tendo sido disparados 14 tiros contra os portões da loja, situada na zona oeste de Rosário, terra natal do internacional argentino.Para além disso, foi ainda encontrado um bilhete com uma ameaça ao jogador do PSG. "Messi, esperamos por ti, Javkin [presidente de Rosário] também é traficante, ele não te vai salvar", podia ler-se.