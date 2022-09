Messi recorda época passada no PSG: «Passei mal e nunca me encontrei»

Lionel Messi esteve em destaque ao bisar na vitória (3-0) da Argentina sobre as Honduras, num particular. No final do encontro, o jogador do PSG falou aos jornalistas e revelou estar mais confortável nos parisienses esta época."Sinto-me bem e diferente do que era no ano passado. Sabia que seria assim. Já o disse antes, passei mal e nunca me encontrei", começou por referir."Este ano é diferente. Cheguei com a cabeça diferente, mais acostumado ao clube, balneário, aos meus companheiros e ao jogo. A verdade é que me sinto muito bem. Voltei a desfrutar", afirmou, para depois abordar a participação da albiceleste no Mundial'2022."Estamos tão ansiosos quanto as pessoas, mas temos de ter calma. Temos uma grande seleção para o Mundial. É especial, mas temos de ir passo a passo. Estamos a aproveitar cada momento em que estamos juntos e a preparar-nos seriamente quando temos de trabalhar", referiu.