Messi: «Tudo o que vivi nos últimos tempos foi muito bom, é até um pouco difícil de explicar»

Lionel Messi concedeu esta segunda-feira uma entrevista exclusiva aos canais oficiais do PSG, onde o internacional argentino recordou a conquista do título mundial pela seleção albiceleste no Qatar, a final contra o companheiro de equipa Kylian Mbappé [que apontou um hat trick nesse jogo] e fez uma comparação entre a temporada de estreia pelos parisienses e o momento que atualmente atravessa no clube da capital francesa.





"[Conquista do Mundial'2022] A verdade é que foi muito impressionante. Tudo o que vivi nos últimos tempos foi muito bom, é até um pouco difícil de explicar porque trata-se de um sonho de uma vida que finalmente se concretizou e pudemos partilhar com os argentinos, a forma como eles celebraram este título... Honestamente, esperávamos que fosse uma loucura, mas não tanto quanto foi na realidade. É um momento que ficará connosco para o resto das nossas vidas, para nós, que tivemos a sorte de estarmos presentes, e para todos na Argentina", começou por dizer Leo Messi.

A final contra Mbappé

"Foi uma final de tirar o fôlego, o jogo foi uma loucura. Kylian [Mbappé] fez um jogo fantástico. Marcar três golos numa final de um Mundial e não ser campeão deve ser uma sensação difícil, mas pronto, ele também já venceu, por isso já sabe o que é ser campeão do Mundo. Mas foi, sem dúvida, uma linda final para o mundo do futebol. E agora é bom podermos jogar na mesma equipa e oxalá que juntos possamos alcançar grandes feitos aqui em Paris."

O momento individual que atravessa

"A verdade é que eu sinto-me fantástico. Como já tive a oportunidade de dizer várias vezes, passei por um período difícil no meu primeiro ano aqui no PSG para me conseguir adaptar a Paris, por diferentes razões, mas esta temporada comecei de forma diferente, com muito entusiasmo, muita vontade, mais confortável com o clube, com a cidade, tudo o que significa Paris. A verdade é que estou a desfrutar muito esta temporada e a forma como me sinto neste momento."



Objetivos na passagem pelo PSG

"Penso que em toda a minha vida foi assim. A dedicação, o trabalho, o esforço e querer mais a cada dia que passa. Era o momento de vir para um novo clube, com a ambição de vencer títulos com o PSG e conseguir alcançar grandes objetivos que definimos no início da temporada. Estamos a tentar cumprir esses objetivos. Penso que no último jogo melhorámos em relação à partida com o Marselha. A equipa melhorou, estamos a ir bem e agora vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para mudar a nossa situação contra o Bayern Munique e passar a eliminatória, que é o nosso objetivo."



Vitórias ajudam a preparar o jogo de Munique de uma forma diferente

"Sim, sem dúvida. É importante chegarmos desta forma a um jogo com esta relevância. Antes, não estávamos a atravessar a nossa melhor forma esta temporada, mas penso que tivemos duas vitórias importantes para reforçar a ideia [do treinador] e da equipa e para juntos irmos a Munique, onde teremos um jogo muito difícil, como foi o primeiro, em que eles decidiram nos pequenos detalhes. É muito difícil vencer naquele estádio, mas creio que estamos preparados e que temos a capacidade para dar a volta à situação. Sinto-me muito bem e penso que a equipa, de forma geral, também mudou nos últimos jogos, mostrou uma outra face. As vitórias ajudam-nos a ter essa tranquilidade, uma dinâmica diferente e também a estarmos mais felizes, o que é sempre bom. Temos uma ambição muito grande de seguirmos em frente na Champions", terminou.