Messi vai recuperar da lesão… em Madrid

Leo Messi ficou de fora da lista de convocados de Pochettino para o jogo desta quarta-feira frente ao Leipzig a contar para a quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. A justificação para a ausência do argentino é um problema muscular que afeta o avançado há alguns dias e que, inclusivamente, fez com que abandonasse a partida na passada sexta-feira frente ao Lille. Contudo, a ausência do astro argentino também se pode explicar, segundo o ‘Mundo Deportivo’ pela lesão no joelho que Messi sofreu há uns meses, depois de uma falta duríssima de que foi alvo ao serviço da seleção argentina. A lesão pode ser mais grave do que parece e pode levar Messi a parar mais tempo do que estava à espera, fazendo com que a recuperação do ex-Barcelona venha a ser feita… em Madrid.





A 2 de setembro, num jogo entre Argentina e Venezuela, em encontro de qualificação para o Mundial’2022,à altura do joelho da perna esquerda que deixou o capitão da alviceleste com muitas queixas. Apesar de ter recuperado e continuado em campo, esse embate causou sequelas que Messi ainda arrasta dois meses depois.A lesão em questão produz-se quando uma entrada é de tal modo dura que gera uma hemorragia interna na zona afectada, causando um hematoma que se traduz numa inflamação.Esta lesão requer uma recuperação mais longa, pelo que Messi pode vir a perder várias partidas. De facto, o argentino tem previsto viajar para Madrid para realizar um tratamento na Clínica Cemtro, um centro que já ajudou o argentino em 2015 quando este sofreu uma rotura do ligamento colateral esquerdo. À época o tratamento correu bem, como tal, Messi espera que se possa repetir, de modo a pôr fim às complicações físicas que tem sofrido e que lhe têm gerado muito desconforto.