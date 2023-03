Ministério público francês acusa formalmente Achraf Hakimi de violação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A procuradoria de Nanterre acusou esta sexta-feira formalmente Achraf Hakimi, por suspeita de violação, avança a imprensa francesa.O defesa marroquino do PSG foi alvo de uma investigação depois de uma mulher, de 24 anos, ter alegado que foi violada pelo jogador a 25 de fevereiro, em casa do futebolista, nos subúrbios de Paris. A jovem recusou-se a apresentar queixa mas a investigação prosseguiu mesmo assim.Menos de uma semana depois da abertura do inquérito, o ministério público de Nanterre decidiu indiciar o jogador, de 24 anos, pelo crime de violação.O jogador foi ouvido ontem por investigadores da Segurança Territorial de Hauts-de-Seine, indiciado por um juiz de instrução e colocado sob supervisão judicial.