Moise Kean passa o dia a distribuir comida a migrantes nos arredores de Paris

Moise Kean, avançado italiano do PSG, passou o dia de ontem, domingo, a distribuir comida junto de migrantes sem abrigo em Porte de la Chapelle, a norte de Paris.





O jogador, de 21 anos, partilhou imagens no Instagram e escreveu a mensagem "Pushing the pain away", "a afastar a dor". Kean foi acompanhado nesta missão por alguns amigos.Outros jogadores do PSG já apoiaram pessoas que vivem em situação precupante na cidade. Julian Draxler e Ander Herrera, por exemplo, já ajudaram organizações humanitárias no passado.Recorde-se que Moise Kean chegou ao PSG em outubro, por empréstimo do Everton.