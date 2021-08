Mulher de Messi e a chegada a Paris: «Todas as mudanças são difíceis no início»

A partir desta semana, Paris será a 'casa' da família Messi, cidade para onde o astro argentino se mudou para dar um novo passo na carreira e representar outro clube na Europa para além do Barcelona. Antonella Roccuzzo, mulher do craque, publicou esta quarta-feira uma fotografia nas redes sociais, onde surge com o marido e os filhos, a dar conta desta nova etapa na vida do jogador e da família.





"Uma etapa maravilhosa está a encerrar-se, mas abre-se um novo capítulo cheio de oportunidades! Todas as mudanças são difíceis no início, mas juntos continuaremos a escrever a nossa história. Amamos-te e estamos sempre contigo", pode ler-se na legenda da foto captada no relvado do Parque dos Príncipes.