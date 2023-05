Mulher de Sergio Rico agradece apoio: «Tem muita gente a rezar por ele»

Alba Silva, a mulher de Sergio Rico, deixou uma publicação das redes sociais a agradecer o apoio que tem recebido nos últimos dias por parte de amigos e seguidores. O guarda-redes do PSG foi vítima, domingo de manhã, um acidente com um cavalo em Huelva, sofreu um traumatismo cranioencefálico e está internado num hospital em Sevilha.A jornalista, que casou com o jogador em junho do ano passado, depois de seis anos de relação, não revelou o estado em que o futebolista se encontra, explicando apenas que há muita gente a rezar por ele. "Obrigada pelo vosso carinho para connosco. O Sergio tem muita gente a rezar por ele, é muito forte. Não tenho palavras para dizer como me sinto", começou por explicar numa storie no Instagram.Depois, pediu respeito por parte da imprensa. "Só peço respeito aos meios de comunicação social que dão informação sem confirmar."