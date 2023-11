Mulher de Sergio Rico recorda acidente: «Encontrei-o no chão»

Alba Silva, a mulher de Sergio Rico, não esquecerá tão cedo o susto por que passou em maio deste ano. O guarda-redes do PSG sofreu um acidente com um cavalo no sul de Espanha e esteve 22 dias em coma induzido.Alba esteve no programa 'WAGS. Ellas también juegan' e recordou o sucedido. "No domingo do acidente estávamos todos preparados para gravar em El Rocío. Até que aconteceu o que aconteceu", começou por dizer a mulher do jogador. "É incrível como a vida pode mudar numa questão de segundos."A modelo, jornalista e influenciadora digital recordou que soube do acidente pela irmã. "Cheguei lá, encontrei o Sergio no chão e fiquei nervosa. Não me deixaram aproximar dele. Fomos atrás, porque não me deixaram ir na ambulância, fomos conduzidos à unidade hospitalar móvel que tinham montado em El Rocío [no âmbito das festas locais]. Eu só queria pensar que não tinha sido grave.""Os médicos chamaram-me porque estava a ter complicações. Não quero recordar porque foram os momentos mais difíceis da minha vida. Tinha a alma em suspenso", prosseguiu.Alba acrescentou que os médicos informaram-na que a vida de Sergio Rico corria perigo, mas manteve-se sempre otimista. "Nunca pensei que fosse ficar sem ele."Recorde-se que o jogador, de 29 anos, sofreu uma lesão cerebral traumática na sequência do acidente. Esteve três meses internado.