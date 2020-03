Mulher de Thiago Silva causa polémica: «Deixámos Paris porque não havia comida nos supermercados»

Thiago Silva deixou França rumo ao Brasil - como fez Neymar - assim que Emmanuel Macron endureceu as medidas para combater a propagação do coronavírus em França. A decisão não caiu bem aos adeptos do PSG mas mais do que isso há umas declarações da mulher do jogador que estão a causar polémica.





"Decidimos deixar paris porque a situação era realmente triste. Pegamos um voo para o Brasil porque não consegui encontrar comida no supermercado e temos mais opções aqui para ficar com nossos filhos, pois temos uma piscina", referiu.O diretor-geral da Saúde em França Jérôme Salomon, anunciou quinta-feira que há 10.995 casos de Covid-19 confirmados até esta quinta-feira no país e 372 mortos, acrescentando que o número de casos é calculado através de "um sistema muito sólido".Das quase 4.500 pessoas que estão atualmente hospitalizadas, 1.122 estão nos serviços de reanimação. No total das pessoas hospitalizadas, cerca de metade tem menos de 60 anos, mas só 6% dos mortos estão abaixo dessa idade. Há 1.300 pessoas curadas do Covid-19 em França.