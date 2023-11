Nasri aconselha Mbappé a ficar no PSG: «É melhor ser o rei na sua própria aldeia»

Há muito que se fala na possível ida de Kylian Mbappé para o Real Madrid. Samir Nasri, antigo jogador do Arsenal e do Manchester City, considera que o avançado francês deveria continuar a jogar em Paris."Se ele sair, vai abrir um buraco, mas depois poderão recrutar outros jogadores, que não serão um Mbappé, isso é claro. Hoje ele é muito importante, seja na seleção francesa ou no seu clube. Há dois anos eu já dizia que ele era o melhor jogador do mundo. Continua a acreditar nisso. Ele é de Paris. Se fosse ele ficava no PSG em vez de ir para Madrid para ganhar a 50.º Liga dos Campeões do Real…", afirmou Nasri em entrevista ao ‘Le Journal du Dimanche’.E continuou, falando do seu próprio caso: "Se o Marselha fosse propriedade do Qatar quando eu estava no clube, nunca teria saído. Acho que é melhor ser o rei na sua própria aldeia".