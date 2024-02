Nasser Al-Khelaïfi anuncia saída do PSG do Parque dos Príncipes: «Para nós, acabou»

Nasser Al-Khelaïfi, presidente do PSG, anunciou esta quinta-feira que o clube vai deixar em breve o Parque dos Príncipes, depois de a Câmara Municipal de Paris ter rejeitado mais uma vez a venda da totalidade do estádio."É demasiado fácil dizer agora que o estádio já não está à venda. Sabemos o que queremos, perdemos anos a tentar comprar o Parque. Para nós acabou. Queremos sair do Parque", afirmou Nasser Al-Khelaïfi aos meios de comunicação social franceses no Congresso da UEFA que se está a realizar na capital francesa.Recorde-se que o PSG pretendia adquirir a totalidade do recinto para o poder remodelar, mas que a Câmara Municipal de Paris se manteve sempre intransigente.