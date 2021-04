Nasser Al-Khelaifi: «O futebol europeu atravessa um momento crucial»

Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain e vice-presidente da Associação Europeia de Clubes (ECA), foi esta terça-feira reeleito membro do Comité Executivo da UEFA, no 45.º congresso ordinário do organismo, que teve hoje lugar em Montreux, na Suíça.

No discurso, o CEO dos parisienses aproveitou para agradecer o voto de confiança numa altura "crucial" para o futebol europeu, cimentando que o clube francês estará sempre ao lado da UEFA, em clara alusão à Superliga Europeia.

"Sinto-me honrado pela confiança que os meus companheiros da Associação Europeia de Clubes (ECA) depositaram em mim para representá-los no Comité Executivo da UEFA. O futebol europeu atravessa um momento crucial, no qual devemos todos mantermo-nos unidos; em boa fé, com dignidade, e protegendo o jogo que todos nós amamos", começou por dizer Nasser Al-Khelaifi.

"O Paris Saint-Germain acredita firmemente que o futebol é um jogo para todos. Tenho sido consistente nisso desde o início. Como um clube de futebol, somos uma família e uma comunidade; cujo tecido são os nossos adeptos - Eu acredito que não devemos esquecer isso", acrescentou.