Navas pede 18 milhões de euros de indemnização ao PSG para deixar o clube neste mercado

Está iniciada uma nova novela para os últimos dias de mercado. De acordo com a imprensa italiana, Keylor Navas, guarda-redes internacional costa-riquenho do PSG, tem em mãos uma proposta do Nápoles, mas não quer comprometer-se com o emblema italiano até resolver a sua saída do clube da capital francesa.

Segundo avança o 'Corriere della Sera', o Keylor Navas pede 18 milhões de euros de indemnização ao campeão em França para terminar o seu contrato, que finda apenas em junho de 2024.

A mesma fonte assegura que este é um dossiê que o superagente português, Jorge Mendes, está a seguir desde muito perto, tendo agendadas para esta semana novas reuniões com os representantes do PSG.

Sem qualquer minuto somado esta época, o experiente guardião de 35 anos que cumpre o quarto ano com o símbolo do PSG procura um novo destino para prosseguir carreira.