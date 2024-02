Nem PSG nem Real Madrid: Mbappé estaria disposto a protagonizar uma das transferências mais inesperadas do futebol

Apesar do futuro de Mbappé continuar a ser uma incógnita, uma vez que o francês ainda não revelou - pelo menos publicamente - se vai renovar com o PSG ou se vai, no final da presente temporada, trocar os parisienses pelo Real Madrid a custo zero, o 'The Independent' avança que o astro estaria disposto a protagonizar uma das transferências mais surpreendentes da história do futebol, e tudo por causa... de um ex-jogador.Segundo a mesma fonte, Mbappé vê em Thierry Henry uma enorme referência e não se importaria de seguir as pisadas do antigo avançado, que rumou ao Arsenal depois de se ter formado no futebol gaulês.No entanto, e assegura o diário britânico, o Arsenal não estaria disposto a abrir os cofres a um negócio que, apesar de ser a custo zero, se estima que possa custar muitos milhões de euros aos cofres do clube.Refira-se que Mbappé, de 25 anos, leva um registo fantástico esta temporada pelo PSG, com 30 golos marcados e sete assistências em 29 jogos.