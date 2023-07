Neymar apresenta-se ao trabalho no PSG e soam os alarmes

Neymar não participa num jogo desde fevereiro deste ano e não se sabe bem que papel o brasileiro, de 31 anos, vai ter no PSG de Luis Enrique. Segundo o jornal francês 'L'Équipe', a condição física do avançado, que já se apresentou ao trabalho, é preocupante.Os primeiros testes físicos não revelaram os melhores resultados. Há até quem coloque em dúvida se o jogador conseguirá voltar ao seu melhor nível. A maior preocupação é o tornozelo direito, operado em março, que não está a 100 por cento.Os últimos anos do craque brasileiro em Paris têm sido marcados por um calvário de lesões, que fizeram com que tivesse sido forçado a falhar muitos encontros.Na última época esteve em 29 jogos, na anterior em 28. Em 2020/19 não foi além dos 31 jogos e em 2019/29 esteve em apenas 27.Neymar foi contratado ao PSG em 2017 ao Barcelona, por um recorde de 222 milhões de euros. Tem contrato até 2027.