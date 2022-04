Neymar ataca Fábio Aurélio: «Quer criticar? Critica. Mas falar merda assim não dá!»

Fábio Aurélio criticou no fim de semana a gestão de carreira de Neymar, considerou que o jogador do Paris SG teria de estar "muito dececionado" por não ter atingido voos mais altos e esta segunda-feira, nas redes sociais, o craque dos franceses não resistiu e deixou uma resposta... 'picante'.Primeiro partilhou uma captura de ecrã da entrevista, escreveu o nome do lateral ex-Liverpool e colocou vários emojis a rir. Em seguida, fez nova partilha, agora com duas imagens nas quais mostra parte do seu currículo, com a legenda: "Realmente estou dececionado. Nossa. E ainda nem coloquei tudo".Mas Neymar não ficou por aí. Para sentenciar a questão, o jogador do Paris SG gravou ainda um vídeo e foi duro nas palavras. "Na moral, cansado desses ex-jogadores aí que abrem a boca para falar merda. Cinco minutinhos de entrevista e só falam da vida dos outros. Quer criticar? Critica. Mas falar merda assim não dá!", atirou o avançado brasileiro.