Neymar confirma discussão com Luís Campos no balneário do PSG: «Futebol não é só amor»

Neymar confirmou a discussão com Luís Campos no balneário do PSG , na sequência da derrota (1-3) dos parisienses com o Monaco, no sábado."Aconteceu, de facto, uma discussão, onde nós não concordámos com que o Luís estava a dizer naquele momento, mas isso acontece. Não é uma discussão que vai romper tudo, eu discuto com meus amigos todos os dias e mesmo assim amo-os a todos . Acho que a discussão faz parte do futebol, o futebol não é só amor, carinho e amizade. Obviamente há respeito de ambas as partes, mas há coisas com os quais não concordamos no momento. A discussão é para melhorar", disse o internacional brasileiro na conferência de antevisão ao jogo com o Bayern Munique, para os oitavos de final da Liga dos Campeões.Segundo contou ontem o 'L'Équipe, Luís Campos não poupou nas palavras e acusou os jogadores de, entre outras lacunas, "falta de agressividade". Marquinhos e Neymar, os dois brasileiros do plantel, discordaram da opinião, e terão acabado a "trocar palavras em português" com o diretor desportivo, algo que terá surpreendido os membros da equipa técnica.