Neymar deixa recado a jornalista após marcar dois golos: «Estava bêbado...»

Alvo de inúmeras críticas tanto em França e como Brasil, Neymar marcou dois golos da vitória do PSG sobre o Lorientno campeonato francês e não perdeu depois a oportunidade de deixar nas redes sociais um recado a um jornalista, que disse que o brasileiro "chega aos treinos num estado lamentável, no limite de estar bêbado".Neymar partilhou o vídeo de um dos golos e deixou uma mensagem: "Estava bêbado e por isso deu certo... como dizem por aí", escreveu o jogador brasileiro, juntanto à imagem alguns emojis de risos.A polémica declaração, recorde-se, foi proferida pelo jornalista Daniel Riolo, do podcast After Foot, da rádio RMC.