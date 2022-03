Neymar e o afastamento do PSG da Champions: «Ninguém levantou o pé»

Neymar reconheceu durante um evento com os seus patrocinadores que as coisas não ficaram fáceis no PSG depois do afastamento da Liga dos Campeões. A equipa francesa foi eliminada pelo Real Madrid nos oitavos-de-final e os adeptos não perdoaram, tendo depois reagido com vaias na vitória por 3-0 frente ao Bordéus."Foram dias e semanas complicados para nós. Não queríamos perder. Não nos programámos para isso, ninguém levantou o pé. Pelo contrário, comprometemo-nos e treinámos para nos apurarmos. Regressei de uma lesão dando a vida para estar presente. Apesar de termos perdido, perdemos como equipa", explicou o avançado brasileiro.O internacional canarinho mostrou, depois, alguma resignação. "A vida de atleta é assim, um dia perder, mas dar a volta por cima em pouco tempo."Neymar esteve esta época em 20 jogos do PSG, tendo marcado 5 golos e feito 5 assistências.