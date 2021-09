Neymar e o excesso de peso: «A camisola era tamanho L. No próximo jogo peço uma M»

Neymar foi um dos últimos jogadores a regressar aos treinos do PSG para o início desta época devido à presença na Copa América, competição na qual chegou à final. Porém, após o período de férias, o craque brasileiro aparentou ter chegado em baixo de forma e acima do peso. No último jogo frente ao Chile, ao serviço da seleção canarinha, o extremo voltou a ser criticado por esse motivo - centenas de comentários nas redes sociais - e respondeu com humor nas redes sociais.





"A camisola era tamanho L, estou no meu peso. No próximo jogo peço uma M", referiu Neymar no Instagram, colocando vários emojis a rir.No passado fim-de-semana o jogador brasileiro estreou-se em jogos oficiais esta época com uma exibição discreta, na vitória frente ao Stade Reims (2-1). O desempenho abaixo do nível a que o número 10 do PSG habituou os adeptos fez com que a imprensa francesa e os fãs questionassem a forma física e o peso do jogador.Apesar do mesmo ter acontecido na partida de qualificação para o Mundial 2022, o extremo mostrou-se bem-disposto em relação à situação e prometeu reduzir o tamanho da camisola para as próximas partidas. Na mesma publicação, o brasileiro fez ainda questão de reconhecer que o jogo não foi o melhor, porém que o objetivo da vitória tinha sido alcançado,