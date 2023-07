Neymar e o tridente com Mbappé e Messi: «Somos os melhores do Mundo mas não encaixámos»

Neymar lamentou, durante uma entrevista com o 'youtuber' Casimiro Miguel, que o tridente atacante que formou com Messi e Mbappé no PSG não tivesse resultado na conquista da Liga dos Campeões nas duas temporadas que os três craques jogaram juntos no Parque dos Príncipes."Tínhamos uma equipa muito forte. O Messi, o Mbappé e eu somos os melhores do Mundo. Sabíamos disso mas infelizmente não encaixámos. Não foi bom para nós", admitiu o avançado brasileiro.Neymar reconheceu que o objetivo era "ganhar tudo". "Mas às vezes o futebol não é justo..."O internacional canarinho conta continuar no PSG, contrariando os rumores de uma possível saída: "Tenho contrato. Até agora ninguém me informou do contrário. Quero recuperar bem. Ganhar é o meu primeiro objetivo, mas quero voltar bem."O avançado comentou também a ida de Messi para o Inter Miami. "Ele já ganhou tudo. A sua família foi muito afetada nos últimos anos no PSG e entendo que tenha ido para um lugar onde é bem recebido. Vai viver uma vida completamente diferente. A sua família vai sentir-se bem em Miami. Foi uma boa escolha. Vivemos anos difíceis juntos. Tentámos, mas infelizmente não funcionou."