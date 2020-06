Neymar e Verratti 'fogem' para Saint-Tropez e mostram-se em festa com várias modelos

Neymar e Verratti podem ter aberto mais uma polémica no PSG. Antes de se apresentarem oficialmente no clube, que regressa ao trabalho na próxima segunda-feira, os dois futebolistas aproveitam os últimos dias de férias em Saint-Tropez, na companhia de vários amigos e várias modelos.





Nas redes sociais os futebolistas fizeram questão de publicar imagens na cidade da Riviera Francesa, com os amigos mas também com alguns fãs.No entanto, o ambiente de festa e pouco distanciamento social podem causar vários problemas aos jogadores.Neymar esteve no Brasil em isolamento social, no entanto por estes dias pode ter deixado tudo a perder, assim como Verratti.