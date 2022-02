Neymar falou em "férias" na MLS e comissário da liga norte-americana já respondeu

Neymar disse esta semana que não descarta a hipótese de jogar algumas épocas nos Estados Unidos, mas do outro lado do Atlântico o presidente da Liga norte-americana não gostou dos termos que o avançado brasileiro do PSG usou: "Parece que lá só se joga 3 ou 4 meses e o resto é férias", disse o internacional canarinho no podcast 'Fenômenos'.Don Graber, comissário da MLS, foi confrontado com estas declarações durante o lançamento da temportada. "Não temos necessidade de trazer grandes nomes do futebol em final de carreira só porque eles querem reformar-se na MLS. Se não vierem para jogar e para trazer uma contribuição significativa ao campeonato, respeitando a liga e os adeptos, então não os queremos."Garber deu como exemplo Zlatan Ibrahimovic, que deixou os LA Galaxy para assinar pelo Milan. "Quando ele partiu ninguém disse que ele ia para Itália reformar-se. Honestamenmte, senti-me insultado. Porque se ele tivesse vindo para a MLS com a mesma idade com que foi para o Milan, falava-se numa transferência pré-reforma. Ele trabalhou arduamente na MLS e continua a fazê-lo na Serie A. Não compreendo por que somos vistos dessa forma, mas as coisas são como são..."