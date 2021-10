Neymar: «Foi só o meu fim de semana e o do Zuckerberg que correu mal?»

A queda das redes sociais esta segunda-feira foi alvo de muitas brincadeiras e Neymar não deixou escapar a oportunidade de responder ironicamente, no Twitter, às críticas que recebeu depois da derrota do PSG frente ao Rennes (0-2). O brasileiro meteu 'ao barulho' Mark Zuckerberg, dono do Facebook, Instagram e WhatsApp,





Só o final de semana do zuck e o meu que deu ruim ou de mais alguém também? — Neymar Jr (@neymarjr) October 4, 2021

"Foi só o meu fim de semana e do Zuckerberg que correram mal ou o de mais alguém também?", escreveu, numa publicação acompanhada de alguns emojis a rir.