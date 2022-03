«Neymar já quase não treina, chega sempre num estado lamentável e no limite de estar bêbado»

A qualidade de Neymar dentro de campo é inegável, mas o brasileiro continua a ser um dos principais focos de críticas no seio do plantel do PSG. Isto porque, segundo o jornalista francês Daniel Riolo, da RMC Sport, o avançado dos parisienses está "em rutura total com o clube"."Neymar quase já não treina, chega sempre num estado lamentável, no limite de estar bêbado. Está com um espírito de vingança contra o PSG, em rutura total com o clube e com o balneário", explicou no podcast 'After Foot'.E prosseguiu, assumindo que o brasileiro está a causar "muitos danos". "Os adeptos do PSG não estão minimamente preocupados com os assuntos do Neymar. Que se vá embora, está a arruinar o clube. Os adeptos não querem saber se ele não está bem, por causa do documentário da Netflix, e por tudo isso. É preciso assinar o cheque e deixá-lo ir. Está a fazer muitos danos dentro do clube".Recorde-se que Neymar tem estado debaixo de fogo nos jogos mais recentes do PSG: os parisienses foram eliminados da Liga dos Campeões pelo Real Madrid , e no domingo sofreram uma pesada derrota no terreno do Monaco (0-3) para a Ligue 1.