Neymar lamenta "inferno" que viveu com Messi no PSG: «Não estávamos ali à toa...»

Depois da bem-sucedida parceria que fizeram no ataque do Barcelona entre 2013 e 2017, Neymar e Messi voltaram a partilhar o mesmo balneário entre 2021 e 2023 no PSG, dessa vez... com alguns percalços pelo meio. Os adeptos dos parisienses não foram nas boas graças do brasileiro e do argentino, que acabaram por deixar o clube numa altura complicada para ambos. E foi isso mesmo que Neymar fez questão de explicar numa entrevista ao 'Globo Esporte', onde assumiu que os dois craques viveram "um inferno" na capital francesa."Fiquei muito feliz pelo ano [2022/23] que Messi fez, mas ao mesmo tempo muito triste porque viveu os dois lados da moeda. Foi ao céu com a seleção da Argentina, ganhou tudo nos últimos anos, mas em Paris viveu um inferno. Vivemos um inferno. Ficámos chateados porque não estávamos ali à toa, estávamos ali para darmos o nosso melhor, para sermos campeões e tentarmos fazer história. Foi por isso que voltámos a jogar juntos, juntámo-nos ali para fazer história. Infelizmente não conseguimos", começou por dizer o brasileiro, que agora representa o Al Hilal de Jorge Jesus.Neymar lamentou ainda a maneira como Messi deixou o PSG, frisando que o argentino não merece a maneira como foi tratado. "Saiu de uma forma que, pelo futebol [que praticou], não merecia. Por tudo o que ele é, por tudo o que faz... Quem o conhece sabe como ele treina, como ele luta, como fica chateado quando perde. Do meu ponto de vista, foi julgado de forma injusta. Ao mesmo tempo, fiquei muito feliz por ter vencido o Mundial. O futebol foi justo dessa vez. Já que o Brasil saiu, o Messi merecia terminar assim a carreira", rematou.Recorde-se que Neymar acabou por deixar o PSG no mês passado para se juntar ao Al Hilal, da Arábia Saudita. Já Messi, rumou aos Estados Unidos, ao Inter Miami.