Neymar lesiona-se frente ao Lille e sai em lágrimas: veja o lance

Aos 48 minutos do PSG-Lille , Neymar lesionou-se no tornozelo, numa disputa de bola a meio-campo, e não conteve as lágrimas. O internacional brasileiro acabou por sair de maca e debaixo de uma enorme salva de palmas das bancadas do Parque do Príncipe.