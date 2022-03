Neymar marcou o segundo golo do Paris SG e bancadas reagiram com... assobios

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O PSG vai vencendo por esta altura o Bordéus por 3-0 , mas quando Neymar apontou o segundo golo dos parisienses a reação da bancada não foi a esperada. Os adeptos parisienses vão mostrando a sua insatisfação, um dia depois dos ultras do clube terem pedido a demissão da direção, e responderam ao tento do brasileiro com muitos... assobios