Neymar não joga mais este ano

O Paris SG anunciou esta segunda-feira que Neymar sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo no decurso do duelo com o Saint-Étienne , que o deixará de fora dos relvados entre seis e oito semanas.Desta forma, o avançado brasileiro apenas deverá voltar aos relvados em 2022, falhando um total de oito encontros, entre os quais se inclui um duelo com o Monaco, a 12 de dezembro. Segundo a nota do clube francês, será feita uma reavaliação nas próximas 72 horas.