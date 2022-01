Neymar no 'olho do furacão': «Envelhece, ganha peso e não tem um estilo de vida adequado»

Neymar recupera de uma lesão sofrida em novembro e foi passar o Natal ao Brasil, de onde ainda não regressou. Jérôme Rothen, antigo jogador do PSG, criticou duramente o avançado brasileiro - que deve apresentar-se no Parque dos Príncipes apenas no próximo domingo -, bem como Leonardo, o diretor desportivo clube de Paris, por permitir esta situação."Como podemos aceitar isto de um jogador que não esteve em 50 por cento dos jogos desde o início da época e que tem, em comparação com outros anos, uma proporção de golos e assistências baixa? É menos eficiente. Envelhece, ganha peso sem parar, não tem um estilo de vida adequado. Quando passas dos 30 anos a recuperação não é como aos 25, quando fazes parvoíces e colocas tudo em risco", atirou o antigo médio, de 43 anos.Depois, não poupou Leonardo. "Isto é inaceitável por parte do clube e volto a culpar o diretor desportivo. É ele quem dá autorização ao Neymar para só se apresentar a 9 de janeiro e ficar a fazer tratamento no Brasil. Estamos onde? Isto é incrível."E prosseguiu: "És o diretor desportivo de um dos maiores clubes da Europa e queres ganhar a Champions. Isto não acontece noutros campeonatos. Nunca um dos teus jogadores de proa faz tratamento no estrangeiro e muito menos no seu país. Está de férias. Isto não é normal porque quem sofre é a imagem do PSG. Através das parvoíces do Neymar nas redes sociais, onde aparece a jogar póquer, nas festas, o ano novo... Agora vai fazer vídeos a levantar pesos para nos dizer que está a preparar-se para regressar em grande em fevereiro..."