Neymar: «Para os meus amigos sou o Batman mas se não me conheces sou o Joker»

A série documental sobre Neymar intitulada 'O Caos Perfeito' já estreou na Netflix e um dos focos dos três episódios de quase uma hora cada são as críticas de que é habitualmente alvo.O avançado brasileiro do PSG conta que aprendeu a viver com isso. "Não me importa o que os outros pensam de mim, sei o que faço e como jogo. Sou transparente Não me importa que digam 'Neymar quer é festa' ou mais não sei quê. Como joguei? Se estás chateado o problema é teu, a vida é minha e faço o que quero."E deixou uma garantia: "Não se pode dar ouvidos às críticas. Criticam-me mais do que mereço e é difícil. Para a minha família, para os meus amigos mais próximos... Sou o Batman. Mas se não me conheces sou o Joker."