Neymar: «Quero fazer com Messi no PSG a mesma historia que fizemos no Barcelona»

Neymar Jr. falou sobre a chegada de Messi ao PSG e os objetivos que pretende alcançar com o craque argentino a jogar a seu lado. Em declarações para a Red Bull, patrocinadora do evento ‘Neymar Jr’s Five’, o internacional canarinho lembrou os grandes momentos que teve com Messi no Barcelona e, ao que parece, quer repeti-los.





"Estou muito feliz por ter Messi no PSG. É um craque, um génio. É meu amigo e quando tens amigos a teu lado as coisas saem melhor e tudo é mais tranquilo. Espero fazer com ele a mesma historia que fizemos no Barcelona", contou o jogador.Recorde-se que durante o tempo em que os dois coincidiram no Barcelona (2013-2017) ganharam dois campeonatos espanhóis, três Taças do Rei, uma Supertaça espanhola, uma Supertaça europeia, uma Liga dos Campeões e um Mundial de clubes.Questionado sobre os colegas do PSG que mais o surpreenderam em termos futebolísticos, o número 10 foi claro: "Surpreenderam-me dois: Mbappé e Verratti. Mbappé porque é muito rápido, é jovem e um grande craque. Já Verratti… eu sabia que ele era bom jogador, mas não tão espectacular. É um dos melhores médios com quem joguei, juntamente com Xavi e Iniesta".No que toca ao mundo fora do futebol, Neymar falou também sobre aquilo que pensa fazer assim que terminar a carreira. Aos 29 anos o brasileiro ainda tem muito tempo de carreira pela frente, mas já deu uma certeza. "Não penso em ser técnico. Longe disso. Não sei o que vou fazer. Não decidi. E ainda está meio longe, não é? Vou esperar mais para frente para decidir", concluiu.