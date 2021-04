Neymar: «Renovação? Isso já não é mais assunto. Sinto-me mais feliz do que era antes»

Neymar recebeu o prémio de homem do jogo entre Paris SG-Bayern Munique, encontro que os bávaros venceram por 0-1, mas ainda assim acabaram por ser eliminados da Liga dos Campeões.

Em declarações à 'TNT Sports Brasil' no final da partida no Parque dos Príncipes, o internacional brasileiro explicou a efusiva comemoração após o apito final do árbitro Daniele Orsato à frente de Joshua Kimmich, afirmando que não se tratou de uma provocação mas sim agora combinado... pelo "destino".

"Não foi uma comemoração de provocação. Comemorei mais com o Leo [Paredes], só vi o Leo à minha frente e acabei por comemorar com ele. Pelo destino, foi à frente do Kimmich, ele que falou que a equipa deles era a melhor e que ia passar. Já estavam como garantidos nas meias-finais. Mas há que acreditar. Podes ter a posse de bola que for, podes 'cantar' a mulher a noite inteira e chega um e em cinco minutos leva a tua mulher", começou por dizer o extremo brasileiro.

Premonição ainda antes do sorteio e uma promessa a Mauricio Pochettino

"A mensagem que nós tínhamos que mandar mandamos na temporada passada, onde nós chegamos até à final e fizemos um belo jogo também contra o Bayern. Naquele momento para mim sim, era a melhor equipa da competição. Mas este ano eu não via assim, tanto que eu falei para os meus companheiros no sorteio que íamos enfrentar o Bayern. Caiu o Bayern e eu disse: 'Calma pai, nós estamos preparados para passar'. Nós precisávamos disso. Demonstrámos como equipa e como corremos. Foi um grande jogo, apesar de nós termos sido derrotados acho que jogamos melhor do que jogamos lá [na Alemanha]. Tivemos mais oportunidades. Falei para o treinador [Pochettino] que por mais que eu tenha feito uma bela partida, que fico a dever-lhe um golo e farei na meia-final. Mas fico muito contente com a passagem para a meia-final."

Renovação e possibilidade de saída no final de 2022, ano em que termina contrato com o PSG

"Acho que isso já não é mais assunto. É óbvio que me sinto muito à vontade e em casa aqui no Paris Saint-Germain. Sinto-me mais feliz do que era antes. Fico feliz pelo carinho que eu tenho aqui. Sinto saudades de jogar no Brasil, de sentir a emoção que é jogar no Brasil porque para mim jogar no Brasil não tem paixão maior em qualquer outro lugar. Um beijo para todos e vamos preparar que na meia-final tem mais", terminou.