Neymar responde aos assobios: «Vão-se cansar, ainda me restam três anos de contrato»

O PSG sagrou-se este sábado campeão francês pela 10.ª vez, após empatar com o Lens (1-1) em casa, mas mesmo assim os parisienses não escaparam aos protestos dos adeptos: boa parte dos que compunham as bancadas abandonaram o estádio ainda antes do apito final, descontentes face à eliminação dos gauleses da Liga dos Campeões, algo que Neymar não compreende."Foi surreal que parte dos adeptos tenha abandonado o estádio", confessou à 'ESPN', antes de ser questionado acerca dos assobios dos quais tem sido alvo: "Vão-se cansar de o fazer, ainda me restam três anos de contrato", atirou.Em declarações aos meios do clube, o brasileiro fez uma retrospetiva da temporada: "Estou especialmente feliz por esta noite e pelo título, que é o mais importante. Foi uma temporada longa e difícil por tudo o que se passou. Ganhámos o campeonato, é muito importante para nós. Agora precisamos de respirar e acalmar a mente, que é o mais importante".O PSG sagrou-se campeão francês a quatro jornadas do fim do campeonato, graças à vantagem de 16 pontos que leva para o segundo colocado, o Marselha.