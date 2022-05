Neymar riu às gargalhadas em pleno relvado e guarda-redes do Troyes explica porquê

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Moulin Jessy (@jess_moulin)

Uma das imagens do jogo do PSG com o Troyes, no fim de semana, foi Neymar a rir às gargalhadas durante uma conversa com o Jessy Moulin, o guarda-redes da equipa adversária, aquando da marcação de um penálti, aos 25 minutos.Moulin, de 36 anos, contou depois ao jornal 'Le Parisien' que se limitou a atuar "como com qualquer outro jogador", mas que naquele caso tinha à sua frente "uma superestrela" e "tudo adquire proporções gigantescas".Quando o árbitro do jogo assinalou o penálti, Moulin ficou com a bola das mãos, até ver quem ia marcar. Neymar aproximou-se: "Podes dar-me a bola, por favor", pediu-lhe o internacional canarinho.O guarda-redes deu-lhe a bola, mas antes disse-lhe com toda a natualidade: "Ney, se defender viro uma estrela. Por favor, ao menos diz-me para que lado vais atirar. A minha mãe, o meu pai, os meus irmãos e a minha mulher estão a ver e gostava que ficassem orgulhosos de mim." Neymar não conseguiu conter-se e riu à gargalhada.Moulin insistiu e apontou, inclusivamente, para a zona do estádio onde se encontrava a família. Neymar respondeu: "Diz-me para onde vai atirar-te que eu digo para onde vou rematar."O guarda-redes contou ao 'Le Parisien' que recusou a proposta do brasileiro. "Disse-lhe que não, que não podia fazer isso. Foi um momento descontraído durante o jogo, rimo-nos durante uns dois minutos."Neymar acabou por marcar o penálti, fazendo o 2-0 para o PSG. O Troyes marcou duas vezes e saiu do Parque dos Príncipes com um empate