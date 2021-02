Neymar sobre a lesão: «Não sei se o problema sou eu ou o que faço em campo..»

Neymar voltou a lesionar-se e vai estar cerca de um mês parado. O avançado do PSG falha já o encontro da 1.ª mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, dia 16, frente ao Barcelona em Camp Nou.





O avançado brasileiro, de 29 anos, tem sofrido bastante com as lesões e começa a duvidar de si próprio, tendo em conta a perseguição que sofre em campo, por parte dos adversários. Neymar deixou a seguinte mensagem no seu Instagram:"A tristeza é grande, a dor é imensa e o choro é constante. Mais uma vez pararei por um tempo de fazer o que eu mais amo na vida que é jogar futebol. Às vezes sinto-me incomodado pelo meu estilo de jogo, por driblar e acabar apanhando constantemente, não sei se o problema sou eu ou o que faço em campo.. Isto realmente entristece-me. Deixa-me triste demais ter de escutar de jogadores, treinadores, comentadores ou o car**** a 4 'ele tem que apanhar mesmo', 'cai cai', 'chorão', 'moleque', 'mimado', etc... Sinceramente entristece-me e não sei até quando aguentarei, só quero ser feliz a jogar futebol. NADA MAIS!"