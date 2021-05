Neymar sonha ter CR7 no PSG: «Quero jogar com Cristiano Ronaldo»

Neymar revelou numa entrevista à GQ de França que sonha jogar ao lado de Cristiano Ronaldo. O avançado brasileiro do PSG diz que já teve o privilégio de atuar ao lado de grandes craques, mas que lhe falta o português.





"Quero jogar com o Cristiano Ronaldo. Já joguei com futebolistas como Messi e Mbappé, mas nunca com Cristiano Ronaldo", disse Neymar.O PSG, que renovou com o brasileiro até 2025, tem sido um dos destinos falados para o capitão da Seleção Nacional, que pode deixar a Juventus se o clube não conseguir apurar-se para a Liga dos Campeões.Mas o Sporting mantém também acesa a esperança de ver o jogador voltar à casa de onde saiu em 2003, rumo ao Manchester United...