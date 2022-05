Neymar tem aberta a porta da saída no PSG

O jornal francês 'L'Équipe' avança esta quarta-feira que o Paris Saint-Germain não vai impedir uma eventual saída de Neymar se o craque brasileiro demonstrar interesse em abandonar o clube na próxima janela do mercado de transferências.

O craque dos parisienses, atualmente avaliado pelo 'Transfermarkt' em 90 milhões de euros, tem contrato com a formação de Paris até junho de 2025, um vínculo que poderá estender-se até 2026, mediante da vontade do jogador, mas tudo aponta a que Neymar não cumpra a totalidade do contrato com os parisienses.

A renovação de contrato de Mbappé, que tornou o jovem internacional francês no futebolista mais bem pago do Mundo (pode consultar aqui as verbas associadas ao novo vínculo de Kylian ao PSG), deixa aberta a porta de saída para alguns jogadores, uma eventualidade à qual Neymar não está imune.